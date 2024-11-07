Шестеро французских подростков получили срок за обезглавливание учителя в 2020 году

Французский суд вынес обвинительный приговор шестерым подросткам в связи с обезглавливанием учителя истории Самюэля Пати в 2020 году, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, учитель показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке свободы слова, что вызвало гнев некоторых родителей-мусульман. Большинство мусульман избегают изображений пророков, считая их богохульными.

В итоге 47-летний Пати был убит возле своей школы в пригороде Парижа 18-летним подростком, которого застрелила полиция вскоре после нападения.

Среди обвиняемых была девочка-подросток, которая якобы рассказала своим родителям, что Пати попросил учеников-мусульман покинуть класс перед показом карикатур.

Суд признал ее виновной в выдвижении ложных обвинений и распространении клеветнических комментариев, поскольку было установлено, что в тот момент она не находилась на занятиях.

Самый суровый приговор вынесен подростку, которому официально было назначено наказание в виде 6 месяцев тюремного заключения, хотя он должен иметь возможность отбывать его дома, находясь под электронным наблюдением.

Девушку, признанную виновной в даче ложных показаний и распространении клеветнических комментариев, приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Условные приговоры всех шестерых подростков связаны с строгим набором мер испытательного срока сроком от двух до трех лет.

Ранее появилась информация, что в результате драки во французском поезде с применением топора и самурайского меча ранены четыре студента. Один из них лишился руки.

