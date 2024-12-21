102-летний пилот совершил рекордный полет на бомбардировщике Второй мировой войны

Ветеран ВВС США Эд Коттрел в возрасте 102 лет снова поднялся в воздух на бомбардировщике Второй мировой. Этот полет признан рекордным, сообщает Zakon.kz.

В юности лейтенант Коттрел совершил 65 боевых вылетов против гитлеровских войск, пишет Bild.

Спустя 80 лет он вновь сел за штурвал P-47 Thunderbolt и в качестве второго пилота пролетел над Арденнами. В этих же местах 17 декабря 1944 года он пилотировал такой же бомбардировщик и был сбит двумя немецкими истребителями. Коттрелу удалось совершить аварийную посадку.

"Я помню каждый момент – как мой самолет был подбит, как масло из двигателя заляпало мое лобовое стекло. Однако немцы не дали мне покоя. Они даже проводили меня обратно до линии фронта в направлении моего аэродрома. На этот раз все было спокойно. Нам не нужно было следить за истребителями", – рассказал Коттрел после полета.

Коттрел установил рекорд как самый старый пилот Thunderbolt. В январе 2025 года ему исполнится 103 года.

Ранее сообщалось о несчастном случае, который произошел близ города Ноттингем в аэропорту Ист-Мидлендс. Стюардесса открыла дверь самолета и шагнула на трап. Однако, по неизвестной причине, его не оказалось на месте. В итоге девушка выпала из самолета на взлетно-посадочную полосу.