#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Мир

Американские военные сбили свой истребитель, атаковавший хуситов

США, авиация, ВС США, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 09:34 Фото: pixabay
Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит по ошибке дружественным огнем над Красным морем, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, которое ссылается на источник в Центральном командовании Вооруженных сил США, инцидент случился в воскресенье, 22 декабря 2024 года.

"Два пилота ВМС США были сбиты над Красным морем в результате видимого "дружественного огня", – пишет CBS News.

Отмечается, что под огонь попал истребитель, взлетевший с палубы авианосца USS Harry S. Truman во время атаки по объектам хуситов. Оба пилота катапультировались и найдены живыми. Один из них получил незначительные травмы.

Ранее Вооруженные силы (ВС) США нанесли несколько ударов по столице Йемена Сане, целями которых были операционный центр хуситов и склад ракет. При ударах использовались силы ВМС и ВВС США.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Папа Римский пристыдил сотрудников Ватикана за сплетни
Мир
10:44, Сегодня
Папа Римский пристыдил сотрудников Ватикана за сплетни
Закон для удобства сотрудников на рабочих местах приняли в Мексике
Мир
08:09, Сегодня
Закон для удобства сотрудников на рабочих местах приняли в Мексике
Самолет Ан-2 нашли на Камчатке через три дня
Мир
07:52, Сегодня
Самолет Ан-2 нашли на Камчатке через три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: