Американские военные сбили свой истребитель, атаковавший хуситов

Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит по ошибке дружественным огнем над Красным морем, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, которое ссылается на источник в Центральном командовании Вооруженных сил США, инцидент случился в воскресенье, 22 декабря 2024 года.

"Два пилота ВМС США были сбиты над Красным морем в результате видимого "дружественного огня", – пишет CBS News.

Отмечается, что под огонь попал истребитель, взлетевший с палубы авианосца USS Harry S. Truman во время атаки по объектам хуситов. Оба пилота катапультировались и найдены живыми. Один из них получил незначительные травмы.

Ранее Вооруженные силы (ВС) США нанесли несколько ударов по столице Йемена Сане, целями которых были операционный центр хуситов и склад ракет. При ударах использовались силы ВМС и ВВС США.