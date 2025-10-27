В Южно-Китайском море за полчаса потерпели крушение вертолет и истребитель ВМС США
Фото: wikipedia
26 октября 2025 года вертолет ВМС США и истребитель затонули в Южно-Китайском море с разницей в 30 минут, сообщает Zakon.kz.
Вертолет MH-60R Sea Hawk и истребитель F/A-18F Super Hornet, выполнявшие плановые операции с авианосца USS Nimitz, потерпели крушение в Южно-Китайском море с разницей примерно в 30 минут, пишет ABC со ссылкой на Тихоокеанский флот США.
По данным ведомства, вертолет упал около 14:45 по местному времени, его экипаж из трех человек был спасен. Спустя полчаса, в 15:15, в море упал истребитель из состава 22-й ударной истребительной эскадрильи "Боевые красноперки" (VFA-22). Оба пилота катапультировались и также были благополучно спасены.
"Весь личный состав, принимавший участие в инциденте, находится в стабильном состоянии. Причины происшествий расследуются", – говорится в заявлении флота.
Ранее американские ВВС сняли с вооружения легендарный разведчик SR-71 Blackbird – самолет, который до сих пор остается рекордсменом по скорости среди серийных машин.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript