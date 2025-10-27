#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

В Южно-Китайском море за полчаса потерпели крушение вертолет и истребитель ВМС США

американский авианосец &quot;Гарри Трумэн&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 10:59 Фото: wikipedia
26 октября 2025 года вертолет ВМС США и истребитель затонули в Южно-Китайском море с разницей в 30 минут, сообщает Zakon.kz.

Вертолет MH-60R Sea Hawk и истребитель F/A-18F Super Hornet, выполнявшие плановые операции с авианосца USS Nimitz, потерпели крушение в Южно-Китайском море с разницей примерно в 30 минут, пишет ABC со ссылкой на Тихоокеанский флот США.

По данным ведомства, вертолет упал около 14:45 по местному времени, его экипаж из трех человек был спасен. Спустя полчаса, в 15:15, в море упал истребитель из состава 22-й ударной истребительной эскадрильи "Боевые красноперки" (VFA-22). Оба пилота катапультировались и также были благополучно спасены.

"Весь личный состав, принимавший участие в инциденте, находится в стабильном состоянии. Причины происшествий расследуются", – говорится в заявлении флота.

Ранее американские ВВС сняли с вооружения легендарный разведчик SR-71 Blackbird – самолет, который до сих пор остается рекордсменом по скорости среди серийных машин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В США потерпел крушение вертолет: выживших нет
10:56, 07 сентября 2025
В США потерпел крушение вертолет: выживших нет
Два вертолета ВМС Японии потерпели крушение в Тихом океане
10:11, 21 апреля 2024
Два вертолета ВМС Японии потерпели крушение в Тихом океане
Два военных истребителя потерпели крушение в Индии
13:03, 28 января 2023
Два военных истребителя потерпели крушение в Индии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: