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Мир

Трамп потребовал бесплатного прохода судов США через Панамский и Суэцкий каналы

США, президент США, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 12:24 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Президент США Дональд Трамп заявил, что Панамский и Суэцкий каналы не существовали бы без вмешательства американцев, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в соцсети Truth Social американский лидер написал, что военные и коммерческие суда США должны бесплатно проходить через оба канала.

"Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно заняться и задокументировать эту ситуацию" – заявил глава государства.

По мнению американского лидера, передача контроля над каналом Панаме в 1999 году "была глупостью". Республиканец заявил, что Панама якобы нарушила "каждый пункт соглашения" после передачи ей канала. Трамп отмечал, что власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

В МИД Панамы в ответ заявили, что ее суверенитет над каналом не обсуждается. По словам министра иностранных дел страны Хавьера Мартинеса-Ача Васкеса, канал контролируют панамцы, "и так будет и впредь".

О том, что Панамский канал может снова перейти в собственность США, Дональд Трамп впервые заявил в декабре 2024 года.

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Андрей Дюсупов
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