Мир

Премьером Франции Макрон назначил 39-летнего экс-министра Вооруженных сил

Себастьян Лекорню стал премьер-министром Франции, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 18:14 Фото: wikipedia/Себастьян Лекорню
Новый премьер-министр Франции 39-летний Себастьян Лекорню принял полномочия на церемонии в Матиньонском дворце, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Boursorama, церемония вступления в должность бывшего министра Вооруженных сил была "подчеркнуто краткой" на фоне идущих в стране протестов. Основное время церемонии – 45 минут – Лекорню провел за закрытыми дверями со своим предшественником на посту главы правительства Франсуа Байру.

Ранее сообщалось, что премьер-министру Франсуа Байру из-за предложенных мер жесткой экономии не дали вотум доверия в Национальной ассамблее. В итоге он подал прошение об отставке президенту страны Эммануэлю Макрону.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
