Премьером Франции Макрон назначил 39-летнего экс-министра Вооруженных сил

Новый премьер-министр Франции 39-летний Себастьян Лекорню принял полномочия на церемонии в Матиньонском дворце, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Boursorama, церемония вступления в должность бывшего министра Вооруженных сил была "подчеркнуто краткой" на фоне идущих в стране протестов. Основное время церемонии – 45 минут – Лекорню провел за закрытыми дверями со своим предшественником на посту главы правительства Франсуа Байру.

Après 8 mois et 26 jours à la tête du gouvernement, François Bayrou ce midi remettait les clés de Matignon au nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. pic.twitter.com/nDieaiGIzu — Public Sénat (@publicsenat) September 10, 2025

Ранее сообщалось, что премьер-министру Франсуа Байру из-за предложенных мер жесткой экономии не дали вотум доверия в Национальной ассамблее. В итоге он подал прошение об отставке президенту страны Эммануэлю Макрону.