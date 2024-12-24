В России передумали разрешать многоженство мусульманам

Духовное управления мусульман (ДУМ) России отозвало фетву (богословское заключение), разрешающую религиозное многоженство, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 декабря в своем Telegram-канале написал председатель Совета улемов ДУМ Шамиль Аляутдинов.

"Совет улемов ДУМ в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура РФ призвала отменить фетву "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России", а также в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву. На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику", – написал он.

23 декабря источник сообщил РИА Новости, что Генеральная прокуратура России внесла представление председателю ДУМ о необходимости устранить нарушение закона. Фетва, разрешающее многоженство, по позиции надзорного органа противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

20 декабря 2024 года зампред совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил о разрешении возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака.