Общество

"Запрещено по шариату": в ДУМК сделали заявление по дипфейкам и подписчикам в соцсетях

Телефон в руках, религия , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 13:48 Фото: Zakon.kz
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) выпустило 9 января 2026 года две фетвы (исламское богословское решение или религиозно-правовое заключение) касательно дипфейков и искусственной накрутки числа фолловеров в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В ДУМК пояснили, что дипфейк (от английского deep learning – "глубокое обучение" и fake – "подделка") – это технология создания поддельных видеозаписей с использованием искусственного интеллекта.

"Ислам не запрещает развитие науки и технологий, открытие нового. Однако такое развитие должно служить благу человечества, справедливости и морали, а также соответствовать рамкам шариата. Поэтому любое применение технологии в благих целях разрешено, а использование во вред или с вредоносными намерениями запрещено. Создавать с помощью технологии Deepfake видео так, чтобы человек говорил то, чего на самом деле не говорил, или совершал действия, которых не совершал, и распространять такую ложную информацию строго запрещено по шариату".Духовное управление мусульман Казахстана

Как считают в ДУМК, распространение такой ложной информации нарушает общественный порядок, вызывает раздор в обществе, и "если не принять меры, последствия могут подорвать единство страны и причинить вред обществу".

"Deepfake обычно используется с целью причинить вред другим людям... Кроме того, такой контент может пугать людей и угрожать их жизни. Ислам рассматривает безопасность человеческой жизни как одну из важнейших ценностей. Даже шутки с целью напугать строго запрещены шариатом".Духовное управление мусульман Казахстана

На основе вышеуказанного в ДУМК пришли к вердикту, что:

"Распространение ложной информации с использованием технологии Deepfake, которая заставляет человека говорить или делать то, чего он на самом деле не говорил и не делал, и обман людей – запрещено по шариату".

Также в ДУМК пояснили, что фолловер (follower) – это пользователь в социальной сети, который подписан на страницу и отслеживает публикуемый контент: посты, фото, видео.

"В настоящее время многие люди и компании прибегают к различным услугам для продвижения своих страниц. Эти услуги предполагают увеличение числа подписчиков, лайков, комментариев и других показателей. Чтобы увеличить количество фолловеров, владельцы страниц заключают договоры со специальными сервисами, которые оказывают такие услуги, и платят им определенную сумму".Духовное управление мусульман Казахстана

По данным ДУМК, увеличение числа фолловеров в соцсетях может происходить двумя способами:

  • Через реальных подписчиков. Сервис продвигает конкретный аккаунт, страницу или пост, распространяя информацию среди пользователей, чтобы увеличить охват и вероятность лайков. В этом случае оплата услуги сравнима с наймом на работу. Шариат разрешает платить за труд, оказанный другим человеком.
  • Через поддельные (бот) аккаунты. Это не реальные люди, которые подписываются и ставят лайки, а искусственно созданные действия. Шариат запрещает это, поскольку это обман, и получение платы за ложные действия считается "пожиранием чужой платы" (нечестное обогащение).
"Если заказчик знает, что увеличение числа фолловеров произойдет за счет искусственно созданных действий, и сам их закажет, то тяжесть греха увеличивается... Это приравнивается к действиям "лжеца, фальсификатора и искажателя", что запрещено шариатом. Мусульманин обязан быть честным и зарабатывать честным трудом".Духовное управление мусульман Казахстана

В связи с этим в ДУМК заявили, что:

  • Разрешено – увеличивать число фолловеров через реальных пользователей и платить за такую услугу, если это не противоречит шариату.
  • Запрещено – увеличивать фолловеров через поддельные или бот-аккаунты и оплачивать такую услугу.

Домогательства в мечети в Актобе: ДУМК сделало заявление

Ранее мы писали, что опубликован календарь мусульманских праздников в Казахстане в 2026 году. О датах Рамазана, Ораза и Курбан айта можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
