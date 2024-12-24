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Мир

Исследователи обнаружили мамонтенка "Яну" возрастом 50 тысяч лет

Исследователи обнаружили мамонтенка «Яну» возрастом 50 тысяч лет , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 03:45 Фото: Роман Кутуков
По словам ректора Лаборатории музея мамонта имени Лазарева Северо-Восточного федерального университета в Якутске, останки были обнаружены без повреждений тела при его жизни, сообщает Zakon.kz.

Группа ученых обнаружила детеныша мамонта , который почти идеально сохранился за 50 тыс. лет в тающей вечной мерзлоте Восточной Сибири.

Мамонт стал "уникальной исследовательской находкой". Тело не имеет никаких признаков повреждений головы, туловища, ушей и рта .

Туша мамонтенка, названного "Яна" в честь бассейна реки Яна, где его нашли в Восточной Сибири, представлена исследователями 23 декабря. Это седьмая туша мамонтенка, обнаруженная в мире – шесть в России и одна в Канаде.

Исследователи обнаружили мамонтенка «Яну» возрастом 50 тысяч лет, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 03:45

Фото: Гаврил Новгородов

Это открытие предоставляет ценную информацию о развитии мамонтов, их адаптивных особенностях, условиях окружающей среды в местах их обитания во время ледникового периода и других важных аспектах их жизни, сообщил в пресс-релизе Максим Чепрасов, заведующий лабораторией Музея мамонта университета.

Яну нашли местные жители в июне в кратере Батагайка, крупнейшем в мире кратере вечной мерзлоты, который расширяется из-за изменения климата по мере таяния почвы.

Вечная мерзлота в России, которая сейчас тает из-за изменения климата, за последние годы позволила сделать несколько невероятных доисторических открытий.

В 2020 году ученые в Якутии, северо-восточной части Сибири, обнаружили часть мумифицированного саблезубого кота, возраст которого оценивается примерно в 32 тыс. лет. В следующем, 2021 году, в том же регионе исследователи обнаружили останки волка возрастом 44 тыс. лет.

Ранее ученые выяснили, что вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание.

Аксинья Титова
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