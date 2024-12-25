Китай адаптируется к эпохе экстремальных наводнений

Жители Китая адаптируется к экстремальным наводнениям в стране. В то время как некоторые строят дома на деревьях, чиновники признают необходимость принятия общенациональных мер реагирования на климатические катастрофы, сообщает Zakon.kz.

Каждое лето пресноводное озеро Дунтинху выходит за свои границы.

По словам чиновников, из-за этого по меньшей мере семь тыс. человек из провинции Хунань пришлось эвакуировать.

По меньшей мере шесть китайских провинций столкнулись с крупными наводнениями в 2024 году. Помимо наводнений в Хунани, сильные ливни идут в Гуандуне, самой густонаселенной провинции Китая. Они вынудили переселиться более 110 тыс. человек.

"Суровая реальность такова: отсутствие мер по борьбе с изменением климата дорого обойдется Китаю и создаст угрозу социальной безопасности", – заявил Ли Шуо, директор Китайского климатического центра в Институте политики азиатского общества.

На конференции ООН по климатическому кризису Cop29 в ноябре Китай опубликовал план действий по адаптации к изменению климата, пообещав создать техническую платформу для мониторинга и прогнозирования экстремальных погодных явлений и поделиться своими знаниями по совершенствованию механизмов раннего оповещения.

Ранее стало известно, что новый состав правительства утвердили во Франции.