Китай адаптируется к эпохе экстремальных наводнений
Каждое лето пресноводное озеро Дунтинху выходит за свои границы.
По словам чиновников, из-за этого по меньшей мере семь тыс. человек из провинции Хунань пришлось эвакуировать.
По меньшей мере шесть китайских провинций столкнулись с крупными наводнениями в 2024 году. Помимо наводнений в Хунани, сильные ливни идут в Гуандуне, самой густонаселенной провинции Китая. Они вынудили переселиться более 110 тыс. человек.
"Суровая реальность такова: отсутствие мер по борьбе с изменением климата дорого обойдется Китаю и создаст угрозу социальной безопасности", – заявил Ли Шуо, директор Китайского климатического центра в Институте политики азиатского общества.
На конференции ООН по климатическому кризису Cop29 в ноябре Китай опубликовал план действий по адаптации к изменению климата, пообещав создать техническую платформу для мониторинга и прогнозирования экстремальных погодных явлений и поделиться своими знаниями по совершенствованию механизмов раннего оповещения.
Ранее стало известно, что новый состав правительства утвердили во Франции.