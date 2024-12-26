Жители Грузии выходят на протесты в поддержку президента Зурабишвили
Фото: Instagram/salome_zourabichvili
Жители Грузии продолжают выходить на протестные марши в поддержку курса евроинтеграции, сообщает Zakon.kz.
25 декабря сразу несколько протестных маршей присоединились к митингу возле парламента:
- марш женщин;
- марш выпускников европейских образовательных программ;
- марш служащих страховой сферы.
Здесь же на митинге группа грузинских евреев праздновала Хануку.
Ранее Саломе Зурабишвили вновь заявила об отказе сдать мандат в срок.
Отметим, что 14 декабря шестым президентом Грузии был избран выдвиженец от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили.
24 декабря процедуру импичмента президента Майи Санду предложили в Молдове.
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