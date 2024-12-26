Жители Грузии выходят на протесты в поддержку президента Зурабишвили

Жители Грузии продолжают выходить на протестные марши в поддержку курса евроинтеграции, сообщает Zakon.kz.

25 декабря сразу несколько протестных маршей присоединились к митингу возле парламента:

марш женщин;

марш выпускников европейских образовательных программ;

марш служащих страховой сферы.

Здесь же на митинге группа грузинских евреев праздновала Хануку.

Ранее Саломе Зурабишвили вновь заявила об отказе сдать мандат в срок.

Отметим, что 14 декабря шестым президентом Грузии был избран выдвиженец от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили.

24 декабря процедуру импичмента президента Майи Санду предложили в Молдове.