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Мир

Жители Грузии выходят на протесты в поддержку президента Зурабишвили

Грузия, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 07:54 Фото: Instagram/salome_zourabichvili
Жители Грузии продолжают выходить на протестные марши в поддержку курса евроинтеграции, сообщает Zakon.kz.

25 декабря сразу несколько протестных маршей присоединились к митингу возле парламента:

  • марш женщин;
  • марш выпускников европейских образовательных программ;
  • марш служащих страховой сферы.

Здесь же на митинге группа грузинских евреев праздновала Хануку.

Ранее Саломе Зурабишвили вновь заявила об отказе сдать мандат в срок. 

Отметим, что 14 декабря шестым президентом Грузии был избран выдвиженец от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили.

24 декабря процедуру импичмента президента Майи Санду предложили в Молдове.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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