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Мир

Пропажей оружия и боеприпасов обеспокоены в австрийской армии

пропажей оружия и боеприпасов обеспокоены в австрийской армии, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 21:10 Фото: pixabay
Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер заявил о том, что оружие и боеприпасы все чаще стали пропадать за последний год в австрийской армии, причиной такой ситуации в большинстве случаев становилась халатность военнослужащих, однако имели место и кражи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Puls24, предоставленным министром в ответ на запрос партии "зеленых", в уходящем году из Академии сержантского состава в городе Энс на севере страны были украдены две штурмовые винтовки StG77 австрийского производства, а также пистолет LP57 c сигнальными ракетами. Согласно данным издания, несмотря на то, что подозреваемым были предъявлены обвинения, только один из предметов удалось вернуть.

По информации Таннер, возглавляемое ею ведомство также продолжает расследовать совершенное в июне хищение сразу нескольких единиц оружия в гарнизоне в городе Филлах на юге республики.

Отмечается, что за последний год неоднократно пропадали и боеприпасы. Так, в июле дома у одного из военнослужащих было найдено шесть боеприпасов калибра 5,56 мм. По данным Минобороны, в большинстве случаев пропажи становились следствием халатности.

Ранее сообщалось, что жителя Шымкента осудили за сбыт наркотиков и хранение оружия с боеприпасами.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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