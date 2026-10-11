Археологи нашли на дне озера 3000-летнее оружие, лезвие которого до сих пор острое
Как пишет HeritageDaily, по словам исследователей, меч датируется XIII веком до нашей эры, периодом позднего бронзового века. Он удивительно хорошо сохранился: режущая кромка до сих пор остается острой после более чем трех тысячелетий, проведенных под водой.
Это третий бронзовый меч, найденный в озере Меццано с начала археологических исследований на этом месте в 1970-х годах.
Озеро Меццано расположено в кратере потухшего вулкана в регионе Тушиа в центральной Италии.
Под его водами находятся остатки обширного доисторического поселения, построенного на деревянных сооружениях, заселенного в период раннего бронзового века, в начале 2-го тысячелетия до нашей эры, и продолжавшегося на протяжении последующих доисторических периодов.
Недавно обнаруженный меч соответствует традициям оружейного дела, существовавшим в центральной Италии в позднем бронзовом веке, когда общины поддерживали обширные связи по всему Итальянскому полуострову и Средиземноморью.
Бронзовое оружие в этот период представляло собой нечто большее, чем просто функциональные предметы: мечи и другое оружие ассоциировались с выражением статуса, идентичности и социальной власти.
В ходе того же сезона раскопок археологи обнаружили несколько дополнительных предметов, в том числе целые керамические сосуды, бронзовые топоры, наконечники стрел, кинжалы, наконечники копий, иглы и бритву. Исследователи также выясняют, почему многочисленные металлические предметы были обнаружены в поселении и вокруг него.
Некоторые образцы интерпретируются как преднамеренные захоронения, связанные с ритуальными практиками, имеющими отношение к воде.
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