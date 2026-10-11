Археологи нашли на дне озера 3000-летнее оружие, лезвие которого до сих пор острое

В ходе раскопок затопленного поселения бронзового века в итальянском озере Меццано подводные археологи обнаружили бронзовый меч возрастом 3000 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет HeritageDaily, по словам исследователей, меч датируется XIII веком до нашей эры, периодом позднего бронзового века. Он удивительно хорошо сохранился: режущая кромка до сих пор остается острой после более чем трех тысячелетий, проведенных под водой.

Это третий бронзовый меч, найденный в озере Меццано с начала археологических исследований на этом месте в 1970-х годах.

Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Озеро Меццано расположено в кратере потухшего вулкана в регионе Тушиа в центральной Италии.

Под его водами находятся остатки обширного доисторического поселения, построенного на деревянных сооружениях, заселенного в период раннего бронзового века, в начале 2-го тысячелетия до нашей эры, и продолжавшегося на протяжении последующих доисторических периодов.

Недавно обнаруженный меч соответствует традициям оружейного дела, существовавшим в центральной Италии в позднем бронзовом веке, когда общины поддерживали обширные связи по всему Итальянскому полуострову и Средиземноморью.

Бронзовое оружие в этот период представляло собой нечто большее, чем просто функциональные предметы: мечи и другое оружие ассоциировались с выражением статуса, идентичности и социальной власти.

В ходе того же сезона раскопок археологи обнаружили несколько дополнительных предметов, в том числе целые керамические сосуды, бронзовые топоры, наконечники стрел, кинжалы, наконечники копий, иглы и бритву. Исследователи также выясняют, почему многочисленные металлические предметы были обнаружены в поселении и вокруг него.

Некоторые образцы интерпретируются как преднамеренные захоронения, связанные с ритуальными практиками, имеющими отношение к воде.

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