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Мир

Король Великобритании записал рождественское обращение в больничной часовне

Рождество, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 08:51 Фото: Instagram/theroyalfamily
23 декабря поздравительная речь короля Чарльза III была записана в бывшей больничной часовне, сообщает Zakon.kz.

Речь записали в часовне Фицровия на площади Пирсон в Лондоне. Раньше она была частью больницы Миддлсекс, а сейчас используется как общественное пространство. Новое место для съемок обращения монарха выбрали впервые за 10 лет.

Обычно британские монархи выбирают для записи обращений объекты с королевским статусом, в том числе Букингемский дворец, Виндзорский замок или поместье Сандрингем. Однако в этом году британцы не удивлены выбором короля, учитывая, что в уходящем году курс лечения от рака прошел он сам, а также его невестка – принцесса Уэльская Кэтрин.

Точные диагнозы королевских особ не раскрываются. Король лично принял решение рассказать о болезни, так как уверен, что его опыт поможет другим. Кейт Миддлтон же рассказала о раке, чтобы объяснить свое отсутствие на мероприятиях и остановить слухи.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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