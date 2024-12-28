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Мир

Илон Маск рассматривает вариант спонсирования правой партии Британии

Маск может стать спонсором правой партии Британии, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 18:22 Фото: wikipedia.org
Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск профинансирует его политическое объединение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Telegraph, Фарадж встретился с Маском в поместье избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. По его словам, предприниматель "сделает пожертвование в разумном размере, но оно должно быть законным или в соответствии с правилами".

Между тем он назвал "полной бессмыслицей" информацию о том, что американский миллиардер якобы намерен пожертвовать партии 125 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс попросил Маска о личной встрече с Дональдом Трампом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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