Илон Маск рассматривает вариант спонсирования правой партии Британии

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск профинансирует его политическое объединение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Telegraph, Фарадж встретился с Маском в поместье избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. По его словам, предприниматель "сделает пожертвование в разумном размере, но оно должно быть законным или в соответствии с правилами".

Между тем он назвал "полной бессмыслицей" информацию о том, что американский миллиардер якобы намерен пожертвовать партии 125 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс попросил Маска о личной встрече с Дональдом Трампом.