Илон Маск рассматривает вариант спонсирования правой партии Британии
Фото: wikipedia.org
Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск профинансирует его политическое объединение, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета The Telegraph, Фарадж встретился с Маском в поместье избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. По его словам, предприниматель "сделает пожертвование в разумном размере, но оно должно быть законным или в соответствии с правилами".
Между тем он назвал "полной бессмыслицей" информацию о том, что американский миллиардер якобы намерен пожертвовать партии 125 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Билл Гейтс попросил Маска о личной встрече с Дональдом Трампом.
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