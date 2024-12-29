2024 год стал одним из худших для детей по мнению ООН

В ЮНИСЕФ заявили, что 2024 год стал одним из худших для детей из-за вооруженных конфликтов во всем мире, которые достигли рекордно разрушительных уровней, сообщает Zakon.kz.

Доклад организации опубликован в субботу, 28 декабря.

По оценкам экспертов, больше детей, чем когда-либо, живут в зонах конфликта и насильственно перемещены из-за зоны эскалации и насилия.

"Практически по всем показателям 2024 год стал одним из худших годов для детей за всю историю ЮНИСЕФ – как по количеству пострадавших детей, так и по уровню воздействия на их жизни", – заявила исполнительный директор организации Кэтрин Рассел.

Эксперты ЮНИСЕФ отмечают, что ситуация с женщинами и девочками особенно тревожна, поскольку широко распространены сообщения об изнасилованиях и сексуальном насилии. Только на Гаити в этом году число зарегистрированных случаев сексуального насилия в отношении женщин увеличилось на 1000%.

В ноябре 2024 года представители ООН призвали власти Афганистана принять незамедлительные меры с тем, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек и обратить вспять систематическое ущемление их прав и основных свобод.