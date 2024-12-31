В Великобритании арестовали бандитов, занимавшихся контрабандой людей

В Великобритании арестовали троих мужчин, осужденных в Бельгии за участие в крупной преступной группировке, занимающейся контрабандой людей. Она "применяла крайнюю жестокость к мигрантам, которых перевозила", сообщает Zakon.kz.

В Бельгии осуждены трое мужчин за участие в банде, которая переправила тысячи людей через Ла-Манш.

Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и столичной полиции арестовали мужчин, граждан Афганистана.

Члены банды также совершали серьезные сексуальные преступления против несовершеннолетних мигрантов мужского пола, включая изнасилования.

Бельгийские прокуроры заявили, что преступники снимали на видео сексуальные нападения и использовали отснятый материал для шантажа жертв, чтобы склонить их к преступности и дальнейшему сексуальному насилию.

Ранее иракская пара держала в рабстве несовершеннолетних в Германии.