В Великобритании арестовали бандитов, занимавшихся контрабандой людей
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В Великобритании арестовали троих мужчин, осужденных в Бельгии за участие в крупной преступной группировке, занимающейся контрабандой людей. Она "применяла крайнюю жестокость к мигрантам, которых перевозила", сообщает Zakon.kz.
В Бельгии осуждены трое мужчин за участие в банде, которая переправила тысячи людей через Ла-Манш.
Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и столичной полиции арестовали мужчин, граждан Афганистана.
Члены банды также совершали серьезные сексуальные преступления против несовершеннолетних мигрантов мужского пола, включая изнасилования.
Бельгийские прокуроры заявили, что преступники снимали на видео сексуальные нападения и использовали отснятый материал для шантажа жертв, чтобы склонить их к преступности и дальнейшему сексуальному насилию.
Ранее иракская пара держала в рабстве несовершеннолетних в Германии.
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