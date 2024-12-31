#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
523.54
546.47
4.99
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
523.54
546.47
4.99
Мир

В Великобритании арестовали бандитов, занимавшихся контрабандой людей

В Великобритании арестовали бандитов, занимавшихся контрабандой людей, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 08:41 Фото: pixabay
В Великобритании арестовали троих мужчин, осужденных в Бельгии за участие в крупной преступной группировке, занимающейся контрабандой людей. Она "применяла крайнюю жестокость к мигрантам, которых перевозила", сообщает Zakon.kz.

В Бельгии осуждены трое мужчин за участие в банде, которая переправила тысячи людей через Ла-Манш.

Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и столичной полиции арестовали мужчин, граждан Афганистана.

Члены банды также совершали серьезные сексуальные преступления против несовершеннолетних мигрантов мужского пола, включая изнасилования.

Бельгийские прокуроры заявили, что преступники снимали на видео сексуальные нападения и использовали отснятый материал для шантажа жертв, чтобы склонить их к преступности и дальнейшему сексуальному насилию.

Ранее иракская пара держала в рабстве несовершеннолетних в Германии.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: