#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Советы

Раскрыты секреты космического здоровья

девушка со спины, бег, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 14:17 Фото: pixabay
Сегодня, 7 апреля 2026 года, отмечается Всемирный день здоровья. В связи с этим российский космонавт-испытатель Олег Артемьев рассказал, как поддерживать космическое здоровье, сообщает Zakon.kz.

Своими секретами он поделился в Telegram-канале.

"На самом деле рекомендации будут вполне стандартные, ведь, чтобы быть здоровым, не нужно изобретать велосипед".

По словам Олега Артемьева, достаточно:

  1. Стараться засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время и спать 7-8 часов.
  2. Правильно питаться: больше овощей и фруктов, исключить полуфабрикаты и фастфуд и пить достаточное количество воды.
  3. Отказаться от вредных привычек.
  4. Проходить регулярные профилактические осмотры.
  5. Двигаться, двигаться, двигаться – ежедневная физическая активность обязательна! Лучше всего найти для себя спорт по душе, потому что особенно важно получать удовольствие от тренировок.
  6. Тренировать не только тело, но и мозг. Космонавты – это вечные студенты, и в этом тоже залог космического здоровья. Благодаря осваиванию новых навыков и получению новых знаний укрепляется память и мышление и замедляется старение мозга.
  7. И самое главное – старайтесь мыслить позитивно, не унывать и верить в себя, тогда вы будете здоровы и у вас обязательно все получится!

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Развеян миф о необходимости выпивать 2 литра воды в день

Ранее диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, сколько можно съесть кулича за один раз без вреда для здоровья и фигуры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: