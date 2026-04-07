Раскрыты секреты космического здоровья
Сегодня, 7 апреля 2026 года, отмечается Всемирный день здоровья. В связи с этим российский космонавт-испытатель Олег Артемьев рассказал, как поддерживать космическое здоровье, сообщает Zakon.kz.
Своими секретами он поделился в Telegram-канале.
"На самом деле рекомендации будут вполне стандартные, ведь, чтобы быть здоровым, не нужно изобретать велосипед".
По словам Олега Артемьева, достаточно:
- Стараться засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время и спать 7-8 часов.
- Правильно питаться: больше овощей и фруктов, исключить полуфабрикаты и фастфуд и пить достаточное количество воды.
- Отказаться от вредных привычек.
- Проходить регулярные профилактические осмотры.
- Двигаться, двигаться, двигаться – ежедневная физическая активность обязательна! Лучше всего найти для себя спорт по душе, потому что особенно важно получать удовольствие от тренировок.
- Тренировать не только тело, но и мозг. Космонавты – это вечные студенты, и в этом тоже залог космического здоровья. Благодаря осваиванию новых навыков и получению новых знаний укрепляется память и мышление и замедляется старение мозга.
- И самое главное – старайтесь мыслить позитивно, не унывать и верить в себя, тогда вы будете здоровы и у вас обязательно все получится!
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
