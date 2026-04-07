Раскрыты секреты космического здоровья

Сегодня, 7 апреля 2026 года, отмечается Всемирный день здоровья. В связи с этим российский космонавт-испытатель Олег Артемьев рассказал, как поддерживать космическое здоровье, сообщает Zakon.kz.

Своими секретами он поделился в Telegram-канале. "На самом деле рекомендации будут вполне стандартные, ведь, чтобы быть здоровым, не нужно изобретать велосипед". По словам Олега Артемьева, достаточно: Стараться засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время и спать 7-8 часов. Правильно питаться: больше овощей и фруктов, исключить полуфабрикаты и фастфуд и пить достаточное количество воды. Отказаться от вредных привычек. Проходить регулярные профилактические осмотры. Двигаться, двигаться, двигаться – ежедневная физическая активность обязательна! Лучше всего найти для себя спорт по душе, потому что особенно важно получать удовольствие от тренировок. Тренировать не только тело, но и мозг. Космонавты – это вечные студенты, и в этом тоже залог космического здоровья. Благодаря осваиванию новых навыков и получению новых знаний укрепляется память и мышление и замедляется старение мозга. И самое главное – старайтесь мыслить позитивно, не унывать и верить в себя, тогда вы будете здоровы и у вас обязательно все получится! Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Поделитесь новостью: