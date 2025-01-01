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Мир

В Швейцарии вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба

никаб, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 13:46 Фото: pxhere
Власти Швейцарии с 1 января 2025 года запретили носить в общественных местах одежду и предметы гардероба, полностью скрывающие лицо, в том числе паранджу и никаб, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, за нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере от 100 до тысячи швейцарских франков – от 110,2 до 1102 долларов США.

Население Швейцарии проголосовало по соответствующей инициативе на референдуме в марте 2021 года. В поддержку запрета тогда высказались 51,2% участников опроса. Ранее данное ограничение действовало только на региональном уровне в кантонах Санкт-Галлен и Тичино.

"Запрет коснется такой одежды мусульманских верующих, как никаб и паранджа, а также балаклав, которые носят футбольные фанаты. Их теперь запрещено носить в магазинах, ресторанах, госучреждениях и общественном транспорте. При этом предметы одежды, закрывающие лицо, по-прежнему можно будет надевать в местах отправления культа, на карнавалах или в целях защиты от холода", – говорится в описании к треьбованиям.

По словам президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, запрет коснется лишь незначительной части проживающих в Швейцарии 400 тыс. мусульман. Из них, как отметила политик, никаб носят лишь порядка 20-30 женщин.

С введением запрета Швейцария присоединилась к списку европейских стран, в которых аналогичные правила уже действуют. В их число входят Австрия, Бельгия, Болгария, Дания и Нидерланды. Первой запрет на ношение скрывающих лицо одежд ввела Франция в 2011 году.

В июне 2024 года запрет на хиджабы ввели и в Таджикистане. Соответствующий закон подписал президент страны Эмомали Рахмон.

Андрей Дюсупов
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