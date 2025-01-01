В России мальчик во время игры прострелил брату глаз

30 декабря в жилом доме в Великом Новгороде мальчик выстрелил из детского лука и случайно попал в глаз брату, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Санкт-Петербургского педиатрического университета сообщила 78.ru, что 11-летнему пострадавшему в правый глаз попал наконечник стрелы, в результате чего ему диагностировали контузию правого глаза тяжелой степени, отек сетчатки и рваную рану бульбарной конъюнктивы.

Как уточняется, врачи провели операцию, сохранив зрительные функции глаза ребенка.

Ранее, в конце декабря, в Алматы на улице Кабдолова произошла стрельба, задержан 18-летний парень.