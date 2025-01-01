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Мир

В России мальчик во время игры прострелил брату глаз

мальчик во время игры выстрелил в глаз брату, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 18:25 Фото: Zakon.kz
30 декабря в жилом доме в Великом Новгороде мальчик выстрелил из детского лука и случайно попал в глаз брату, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Санкт-Петербургского педиатрического университета сообщила 78.ru, что 11-летнему пострадавшему в правый глаз попал наконечник стрелы, в результате чего ему диагностировали контузию правого глаза тяжелой степени, отек сетчатки и рваную рану бульбарной конъюнктивы.

Как уточняется, врачи провели операцию, сохранив зрительные функции глаза ребенка.

Ранее, в конце декабря, в Алматы на улице Кабдолова произошла стрельба, задержан 18-летний парень.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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