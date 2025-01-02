Около 6 тонн кокаина плавало в открытом море возле Колумбии

Колумбийские военные изъяли около 6 тонн кокаина в открытом море. Наркотики обнаружили в ящиках с луком-пореем, который перевозили на панамском судне в коробках из-под бананов, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", об этом сообщил президент страны Густаво Петро. По его словам, нелегальный товар конфисковали в ходе серии операций против группировки наркоторговцев, также известной, как "Клан залива".

В 2024 году в Колумбии изъяли 626 тонн кокаина. Это на 35% больше чем в предыдущем.

Ранее стало известно, что двадцать человек упали с лодки и таинственно исчезли в море у берегов Ливии. Помимо этого, плывшие в Великобританию мигранты погибли в Ла-Манше 29 декабря.

