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Мир

В Британии спустя 52 года нашли живой и здоровой пропавшую без вести женщину

В Британии спустя 52 года нашли живой и здоровой пропавшую без вести женщину, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 15:57 Фото: freepik
Британская полиция нашла Шейлу Фокс, которая пропала чуть больше полувека назад в городе Ковентри Западного Мидленда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Guardian, 16-летняя Шейла Фокс таинственно исчезла в 1972 году. Тогда родители девушки обратились в полицию, заявив, что она могла скрыться с мужчиной, который гораздо старше ее. 

Во время расследования рассматривались различные версии произошедшего, включая предположение о том, что Шейла могла уйти из родного городка по собственному желанию.

Недавно полиция вновь опубликовала ориентировку с ее фотографией и пометкой "Разыскивается". Поиски увенчались успехом: стражи порядка получили звонок с информацией о местонахождении 68-летней Фокс.

Пропавшая женщина все это время проживала в другой части страны. Сейчас она находится в безопасности и чувствует себя хорошо. Причина, по которой несовершеннолетняя девушка решила сбежать из дома и прекратила общение с родителями, не сообщается. 

Ранее сообщалось, что в Эквадоре нашли обугленные тела четырех детей.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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