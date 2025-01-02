В Британии спустя 52 года нашли живой и здоровой пропавшую без вести женщину

Британская полиция нашла Шейлу Фокс, которая пропала чуть больше полувека назад в городе Ковентри Западного Мидленда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Guardian, 16-летняя Шейла Фокс таинственно исчезла в 1972 году. Тогда родители девушки обратились в полицию, заявив, что она могла скрыться с мужчиной, который гораздо старше ее.

Во время расследования рассматривались различные версии произошедшего, включая предположение о том, что Шейла могла уйти из родного городка по собственному желанию.

Недавно полиция вновь опубликовала ориентировку с ее фотографией и пометкой "Разыскивается". Поиски увенчались успехом: стражи порядка получили звонок с информацией о местонахождении 68-летней Фокс.

Пропавшая женщина все это время проживала в другой части страны. Сейчас она находится в безопасности и чувствует себя хорошо. Причина, по которой несовершеннолетняя девушка решила сбежать из дома и прекратила общение с родителями, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре нашли обугленные тела четырех детей.