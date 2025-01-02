Биньямин Нетаньяху перенес операцию и экстренно вернулся к работе

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удалили предстательную железу. После операции политик ненадолго покинул больницу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Timesof Israel, выписался Нетаньяху для проведения решающего голосования по закону о бюджете, чтобы гарантировать его одобрение. Затем он вернулся в медицинский центр.

Отметим, что операцию провели 29 декабря. Врачи выявили у политика доброкачественную гиперплазию простаты.

Между тем специалисты оценивают его состояние как стабильное, но ему еще предстоит период восстановления и медицинское наблюдение.

В больнице отметили, что после выписки Нетаньяху выразил глубокую благодарность специалистам медцентра и всему персоналу, которые о нем заботились.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что вынесение смертного приговора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за предполагаемые военные преступления является юридически возможным.

