Биньямин Нетаньяху перенес операцию и экстренно вернулся к работе
Как пишет The Timesof Israel, выписался Нетаньяху для проведения решающего голосования по закону о бюджете, чтобы гарантировать его одобрение. Затем он вернулся в медицинский центр.
Отметим, что операцию провели 29 декабря. Врачи выявили у политика доброкачественную гиперплазию простаты.
Между тем специалисты оценивают его состояние как стабильное, но ему еще предстоит период восстановления и медицинское наблюдение.
В больнице отметили, что после выписки Нетаньяху выразил глубокую благодарность специалистам медцентра и всему персоналу, которые о нем заботились.
Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что вынесение смертного приговора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за предполагаемые военные преступления является юридически возможным.