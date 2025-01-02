#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
525.11
546.74
4.88
Мир

Биньямин Нетаньяху перенес операцию и экстренно вернулся к работе

Биньямин Нетаньяху перенес операцию, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 21:41 Фото: wikimedia.org
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удалили предстательную железу. После операции политик ненадолго покинул больницу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Timesof Israel, выписался Нетаньяху для проведения решающего голосования по закону о бюджете, чтобы гарантировать его одобрение. Затем он вернулся в медицинский центр.

Отметим, что операцию провели 29 декабря. Врачи выявили у политика доброкачественную гиперплазию простаты.

Между тем специалисты оценивают его состояние как стабильное, но ему еще предстоит период восстановления и медицинское наблюдение.

В больнице отметили, что после выписки Нетаньяху выразил глубокую благодарность специалистам медцентра и всему персоналу, которые о нем заботились.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что вынесение смертного приговора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за предполагаемые военные преступления является юридически возможным.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Насколько сократилось население сектора Газа с начала конфликта с Израилем
Мир
22:21, Сегодня
Насколько сократилось население сектора Газа с начала конфликта с Израилем
Умер актер из сериала "Главный госпиталь" и комедии "Эйс Вентура" Джон Каподис
Мир
20:12, Сегодня
Умер актер из сериала "Главный госпиталь" и комедии "Эйс Вентура" Джон Каподис
В Таиланде автобус с туристами попал в серьезную аварию
Мир
19:36, Сегодня
В Таиланде автобус с туристами попал в серьезную аварию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: