Курить на улицах запретили в Милане
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С января 2025 года в Милане больше нельзя курить во всех общественных местах, включая улицы города, сообщает Zakon.kz.
По данным телеканала CNN, нарушителям грозит штраф в размере от 41 до 249 долларов.
"Единственное исключение – когда люди находятся в изолированных местах на расстоянии не менее 10 м от других людей", – говорится в материале.
Иностранные СМИ пишут, что эта мера направлена на улучшение качества воздуха города, защиту здоровья граждан, в том числе защиту от пассивного курения в общественных местах.
"С 2005 года курение запрещено во всех общественных помещениях Италии, а в нескольких городах были приняты дополнительные правила, хотя на практике они реализуются редко", – уточнил телеканал.
Как уточняется, в Турине запрещено курить на улицах около детей или беременных женщин. В Риме во многих ресторанах разрешено курить за столиками на открытом воздухе, а во всех крупных итальянских аэропортах есть курительные комнаты внутри терминалов.
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