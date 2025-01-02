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Мир

Курить на улицах запретили в Милане

в Милане запретили курить на улицах, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 23:26 Фото: pixabay
С января 2025 года в Милане больше нельзя курить во всех общественных местах, включая улицы города, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CNN, нарушителям грозит штраф в размере от 41 до 249 долларов.

"Единственное исключение – когда люди находятся в изолированных местах на расстоянии не менее 10 м от других людей", – говорится в материале.

Иностранные СМИ пишут, что эта мера направлена на улучшение качества воздуха города, защиту здоровья граждан, в том числе защиту от пассивного курения в общественных местах.

"С 2005 года курение запрещено во всех общественных помещениях Италии, а в нескольких городах были приняты дополнительные правила, хотя на практике они реализуются редко", – уточнил телеканал.

Как уточняется, в Турине запрещено курить на улицах около детей или беременных женщин. В Риме во многих ресторанах разрешено курить за столиками на открытом воздухе, а во всех крупных итальянских аэропортах есть курительные комнаты внутри терминалов.

Ранее ученые подсчитали, сколько часов жизни уносит каждая пачка сигарет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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