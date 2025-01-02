Илон Маск задумался о необходимости реформ в ФБР на фоне теракта в США

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что ФБР необходима серьезная реформа, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X (Бывшая Twittr).

"Необходима серьезная реформа в ФБР", – говорится в публикации.

Major reform needed at FBI — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2025

Ранее сообщалось, что рядом с башней Trump Tower в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Известно, что один человек погиб, еще семь пострадали. Личность жертвы пока не установлена. Кроме того, в Новом Орлеане произошел теракт.