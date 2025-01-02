Илон Маск задумался о необходимости реформ в ФБР на фоне теракта в США
Фото: wikimedia.org
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что ФБР необходима серьезная реформа, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в соцсети X (Бывшая Twittr).
"Необходима серьезная реформа в ФБР", – говорится в публикации.
Major reform needed at FBI— Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2025
Ранее сообщалось, что рядом с башней Trump Tower в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Известно, что один человек погиб, еще семь пострадали. Личность жертвы пока не установлена. Кроме того, в Новом Орлеане произошел теракт.
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