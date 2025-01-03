Дед Мороз сделал селфи с бизнесменом и застрелил его

В России объявили в розыск мужчину в костюме Деда Мороза, которого подозревают в убийстве бизнесмена из Чувашии, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, Дед Мороз зашел в магазин предпринимателя днем, 2 января 2025 года, сделал с ним селфи, а затем несколько раз выстрелил в него из двуствольного оружия. Раненый скончался на месте, а убийца успел скрыться, пишет ТАСС:

"Подозреваемый до сих пор не задержан. Его личность и мотивы пока так же не установлены. Правоохранители выяснили, что стрелок ушел пешком в поле, а затем, вероятно, скрылся на автомобиле".

Сейчас сотрудники полиции проверяют всех владельцев оружия, в городе Канаша, где произошло убийство, выставлены посты ГИБДД.

Ранее в России вынесли приговор женщине, которую признали виновной в надругательстве над детьми и убийстве мужа.