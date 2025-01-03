#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Мир

Дед Мороз сделал селфи с бизнесменом и застрелил его

полиция, убийство, мигалки, , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 15:26 Фото: pixabay
В России объявили в розыск мужчину в костюме Деда Мороза, которого подозревают в убийстве бизнесмена из Чувашии, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, Дед Мороз зашел в магазин предпринимателя днем, 2 января 2025 года, сделал с ним селфи, а затем несколько раз выстрелил в него из двуствольного оружия. Раненый скончался на месте, а убийца успел скрыться, пишет ТАСС:

"Подозреваемый до сих пор не задержан. Его личность и мотивы пока так же не установлены. Правоохранители выяснили, что стрелок ушел пешком в поле, а затем, вероятно, скрылся на автомобиле".

Сейчас сотрудники полиции проверяют всех владельцев оружия, в городе Канаша, где произошло убийство, выставлены посты ГИБДД.

Ранее в России вынесли приговор женщине, которую признали виновной в надругательстве над детьми и убийстве мужа.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Стало известно о попытке отравления Башара Асада
Мир
13:05, Сегодня
Стало известно о попытке отравления Башара Асада
Теракт в Новом Орлеане: Байден раскрыл новые детали случившегося
Мир
12:21, Сегодня
Теракт в Новом Орлеане: Байден раскрыл новые детали случившегося
В Турции возникли проблемы со снятием денег из банкоматов
Мир
11:12, Сегодня
В Турции возникли проблемы со снятием денег из банкоматов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: