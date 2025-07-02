Что известно о первом казахстанце, освобожденном по амнистии

23 июня 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию, которая затронет свыше 15 тысяч осужденных в Казахстане. Сегодня, 2 июля, в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД рассказали о первом освобожденном, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, это произошло в Костанайской области.

В Комитете подчеркнули, что мужчина отбывал наказание за кражу. Ранее не судим.

"Дома его ждут трое детей и супруга", – добавили в КУИС.

Также отмечено, что в подведомственных учреждениях Департамента УИС по Костанайской области отбывают наказание около 2000 осужденных.

"300 человек, отбывающих наказание, подлежат амнистии. Первые осужденные уже освобождены". Пресс-служба КУИС МВД РК

Примечательно, что освобожденные в рамках амнистии получают необходимую поддержку для адаптации к новым условиям жизни. К примеру, им оказывается содействие в трудоустройстве, восстановлении социальных связей и получении необходимых документов.

Кроме того, специалисты оказывают психологическую помощь.

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11 июня 2025 года депутат Абзал Куспан в кулуарах Мажилиса рассказал, сколько может сэкономить бюджет за счет амнистии:

"Поскольку амнистия будет распространяться на 15 тыс. человек, из них 4100 человек предполагается освободить из мест лишения свободы в том числе, то в год планируется сэкономить где-то порядка 5 млрд тенге. Но это предварительные расчеты".

Позднее заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев заявил, что амнистия не коснется лиц, осужденных за смертельные дорожно-транспортные происшествия.

Подробнее о том, кого коснется амнистия, можно прочитать по этой ссылке.