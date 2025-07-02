Что известно о первом казахстанце, освобожденном по амнистии
Как оказалось, это произошло в Костанайской области.
В Комитете подчеркнули, что мужчина отбывал наказание за кражу. Ранее не судим.
"Дома его ждут трое детей и супруга", – добавили в КУИС.
Также отмечено, что в подведомственных учреждениях Департамента УИС по Костанайской области отбывают наказание около 2000 осужденных.
"300 человек, отбывающих наказание, подлежат амнистии. Первые осужденные уже освобождены".Пресс-служба КУИС МВД РК
Примечательно, что освобожденные в рамках амнистии получают необходимую поддержку для адаптации к новым условиям жизни. К примеру, им оказывается содействие в трудоустройстве, восстановлении социальных связей и получении необходимых документов.
Кроме того, специалисты оказывают психологическую помощь.
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11 июня 2025 года депутат Абзал Куспан в кулуарах Мажилиса рассказал, сколько может сэкономить бюджет за счет амнистии:
"Поскольку амнистия будет распространяться на 15 тыс. человек, из них 4100 человек предполагается освободить из мест лишения свободы в том числе, то в год планируется сэкономить где-то порядка 5 млрд тенге. Но это предварительные расчеты".
Позднее заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев заявил, что амнистия не коснется лиц, осужденных за смертельные дорожно-транспортные происшествия.
Подробнее о том, кого коснется амнистия, можно прочитать по этой ссылке.