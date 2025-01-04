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Мир

Ошибочная речь Камалы Харрис вызвала волну критики в соцсетях

США, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 03:33 Фото: Х/KamalaHarris
3 января на церемонии приведения к присяге новых сенаторов вице-президент США ошиблась, читая клятву верности флагу страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newsweek, вице-президент США допустила оговорку в самой первой фразе, обрушив на себя критику и обвинения в алкоголизме со стороны консервативных комментаторов в социальных сетях. Традиционная речь начинается с фразы "Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки", однако вице-президент запнулась.

"Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки", – сказала она.

Пользователи соцсетей назвали ошибку Харрис постыдной. Комментаторы спрашивали, как она могла пропустить хоть слово из клятвы, которую читали в школе каждый день.

"Незнание Камалой Харрис всех слов клятвы верности – это ее политическая карьера в двух словах", – написал один из комментаторов.

Комментаторы-консерваторы спросили, не выпила ли она уже две бутылки вина.

"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в присяге на верность нашему флагу", – сказала Харрис, когда сенаторы встали.

Затем она, похоже, забыла о присяге и начала слабо говорить что-то искаженное вроде "клятва на верность", а затем понизила голос, позволив хору на заднем плане стать более заметным.

После совместных дебатов Дональд Трамп усомнился в когнитивных способностях Камалы Харрис, решив необходимым провести тестирование.

"Я считаю, что очень важно, чтобы Камала Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и умственную гибкость. Ее действия привели к тому, что многие полагают, что с ней, возможно, что-то не так", – написал тогда Трамп в соцсети.

Тем временем Дональд Трамп планирует провести 19 января большой митинг в Вашингтоне.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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