Ошибочная речь Камалы Харрис вызвала волну критики в соцсетях

3 января на церемонии приведения к присяге новых сенаторов вице-президент США ошиблась, читая клятву верности флагу страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newsweek, вице-президент США допустила оговорку в самой первой фразе, обрушив на себя критику и обвинения в алкоголизме со стороны консервативных комментаторов в социальных сетях. Традиционная речь начинается с фразы "Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки", однако вице-президент запнулась.

"Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки", – сказала она.

Пользователи соцсетей назвали ошибку Харрис постыдной. Комментаторы спрашивали, как она могла пропустить хоть слово из клятвы, которую читали в школе каждый день.

"Незнание Камалой Харрис всех слов клятвы верности – это ее политическая карьера в двух словах", – написал один из комментаторов.

Комментаторы-консерваторы спросили, не выпила ли она уже две бутылки вина.

"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в присяге на верность нашему флагу", – сказала Харрис, когда сенаторы встали.

Затем она, похоже, забыла о присяге и начала слабо говорить что-то искаженное вроде "клятва на верность", а затем понизила голос, позволив хору на заднем плане стать более заметным.

Kamala just completely messed up the Pledge of Allegiance on the Senate floor.

pic.twitter.com/eoCqa1wdat — Benny Johnson (@bennyjohnson) January 3, 2025

После совместных дебатов Дональд Трамп усомнился в когнитивных способностях Камалы Харрис, решив необходимым провести тестирование.

"Я считаю, что очень важно, чтобы Камала Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и умственную гибкость. Ее действия привели к тому, что многие полагают, что с ней, возможно, что-то не так", – написал тогда Трамп в соцсети.

Тем временем Дональд Трамп планирует провести 19 января большой митинг в Вашингтоне.