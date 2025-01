Месси, Анна Винтур, Хилари Клинтон и другие получили в США президентскую медаль

Эту награду вручают по выбору действующего президента. Зачастую тем, кто внес "существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США", а также "поддержание мира во всем мире", за общественную и культурную жизнь.

Выбранные Байденом лица названы на сайте Белого дома "великими лидерами, которые сделали Америку и весь мир лучше".

В число обладателей высокой награды вошли:

LOVE THIS! President Biden just awarded Hillary Clinton the Presidential Medal of Freedom, which is the highest civilian honor. Secretary Clinton has dedicated her life to this country. Well deserved! pic.twitter.com/2fpP5UlJSj