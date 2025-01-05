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Месси, Анна Винтур, Хилари Клинтон и другие получили в США президентскую медаль

Награждение, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 06:06 Ирвин Джонсон, фото: Х/MagicJohnson
4 января президент США Джо Байден наградил 19 человек одной из высших наград страны – президентской медалью свободы, сообщает Zakon.kz.

Эту награду вручают по выбору действующего президента. Зачастую тем, кто внес "существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США", а также "поддержание мира во всем мире", за общественную и культурную жизнь.

Выбранные Байденом лица названы на сайте Белого дома "великими лидерами, которые сделали Америку и весь мир лучше".

"Они великие лидеры потому, что они хорошие люди, которые сделали чрезвычайный вклад в развитие своей страны и мира", – говорится в сообщении.

В число обладателей высокой награды вошли:

  • Хиллари Клинтон, глава Госдепартамента США в 2009–-2013 годах, супруга экс-президента США Билла Клинтона и кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года;
  • Джордж Сорос, миллиардер, филантроп;
  • Боно, музыкант, вокалист группы U2;
  • Майкл Джей Фокс, актер, прославившийся ролью Марти Макфлая в трилогии "Назад в будущее";
  • Дензел Вашингтон, актер, обладатель двух премий "Оскар";
  • Джордж Стивенс, продюсер, писатель, сценарист, основатель американского института кино;
  • Лионель Месси, аргентинский футболист;
  • Ирвин "Мэджик" Джонсон, американский профессиональный баскетболист, звезда Los Angeles Lakers;
  • Ральф Лорен, знаменитый кутюрье;
  • Анна Винтур, журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 года;
  • Тим Джилл, предприниматель и борец за права сексуальных меньшинств;
  • Джейн Гудолл, ученый-приматолог, этолог и антрополог, прославившаяся исследованием шимпанзе;
  • Билл Най, инженер, актер и телеведущий – популяризатор науки;
  • кулинар и ресторатор Хосе Андрес, популяризировавший в США тапас;
  • Дэвид Рубенштейн, миллиардер, один из основателей The Carlyle Group.

Кроме того, награды посмертно удостоен Роберт Кеннеди, младший брат президента Джона Кеннеди, убитый в 1968 году во время предвыборной кампании. Посмертно награды удостоены:

  • бывший губернатор Мичигана и министр жилищного строительства и городского развития США Джордж Ромни;
  • бывший глава Пентагона Эштон Картер, занимавший пост министра обороны США в 2015-2017 годах;
  • американская активистка движения за права избирателей и женщин Фанни Лу Хамер.

Полное видео с церемонии награждения.

А на Камалу Харрис обрушилась волна критики в соцсетях из-за незнания клятвы верности флагу США.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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