В Германии собираются запретить фейерверки в Новый год
Фото: pixabay
Почти 70% полицейских в Германии выступают за запрет на использование фейерверков гражданами в Новый год. Это удалось выяснить в ходе опроса профсоюза правоохранителей, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru, в опросе участвовали 9 тыс. полицейских. Две трети из них заявили, что фейерверки, запускаемые частными лицами, усложняют работу правоохранительных органов.
Более половины сотрудников полиции, которые дежурили в преддверии прошлого Нового года, хотя бы раз оказывались в опасной ситуации из-за пиротехники.
Около 200 полицейских сообщили, что получили травмы от использования фейерверков.
Соцпрос провели на фоне сбора подписей под письмом министру внутренних дел ФРГ Александру Добриндту, в котором его призвали запретить использование пиротехники частными лицами в новогодние праздники. Петицию поддержали более миллиона граждан.
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