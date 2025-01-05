Туристка погибла во время купания слона в Таиланде

В туристических местах Таиланда есть специальные заповедники, в которых путешественники могут получить чарующий опыт мытья слонов. В одном из них погибла 22-летняя испанская туристка. Млекопитающее напало на нее, пока девушка его купала, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, студентка Бланка Оджангурен Гарсия вместе со своим парнем находилась на острове Яо Яй на юго-западе Таиланда. Когда пара купала одного из слонов, он пронзил девушку бивнем. Туристка скончалась от полученных травм.

Фото: Школа развития Пиноалбара

Мытье слонов – популярное туристическое занятие в Таиланде. Центр по уходу за этими животными Ко-Яо прокомментировал эту ситуацию. Там ответили, что стремятся "обеспечивать безопасное взаимодействие со слонами" и не применяют к ним насилие.

По данным Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений, за последние 12 лет в Таиланде зарегистрировано около 240 случаев гибели людей из-за нападения диких слонов.

Только в 2024 году зарегистрировали 39 случаев смерти. Это при том, что в национальных парках и природных заповедниках Таиланда обитает около 4 тыс. диких слонов.

Ранее стало известно, что ребенок, пропавший без вести пять дней назад, найден живым в огромном игровом парке на севере Зимбабве, где обитают большие кошки и другие дикие животные

