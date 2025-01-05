Туристка погибла во время купания слона в Таиланде
По информации Sky News, студентка Бланка Оджангурен Гарсия вместе со своим парнем находилась на острове Яо Яй на юго-западе Таиланда. Когда пара купала одного из слонов, он пронзил девушку бивнем. Туристка скончалась от полученных травм.
Фото: Школа развития Пиноалбара
Мытье слонов – популярное туристическое занятие в Таиланде. Центр по уходу за этими животными Ко-Яо прокомментировал эту ситуацию. Там ответили, что стремятся "обеспечивать безопасное взаимодействие со слонами" и не применяют к ним насилие.
По данным Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений, за последние 12 лет в Таиланде зарегистрировано около 240 случаев гибели людей из-за нападения диких слонов.
Только в 2024 году зарегистрировали 39 случаев смерти. Это при том, что в национальных парках и природных заповедниках Таиланда обитает около 4 тыс. диких слонов.
Ранее стало известно, что ребенок, пропавший без вести пять дней назад, найден живым в огромном
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