Туристка стала жертвой слона в Индии

33-летняя туристка погибла в лагере слонов Дубаре в округе Кодагу индийского штата Карнатака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Indian Express, два прирученных слона – Канчан и Мартаанда – подрались во время купания под присмотром погонщиков. В ходе конфликта слон Мартаанда потерял равновесие и упал на Туласи – жительницу штата Тамилнад, которая вместе с семьей наблюдала за животными. Погонщики пытались успокоить слонов, но не смогли быстро справиться с ситуацией. Женщину вытащили из воды и доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали ее смерть.

Очевидцы рассказали, что трагедия произошла утром, когда посетителям разрешили кормить слонов и мыть их во время купания. Муж и ребенок Туласи, находившиеся рядом, успели спастись, однако сама женщина упала в воду и оказалась зажата под слонами.

"Мы приехали на отдых из Палларама в Ченнаи… Один слон атаковал другого, и тот упал на нас – на меня, жену и ребенка. Мне каким-то образом удалось выбраться, а моя жена не смогла… Все разбежались. Кто-то фотографировал нас, мы позировали, когда все произошло… Я не смог ее спасти… пытался вытащить, но она уже была мертва… Все потеряно. Я кричал о помощи… Только один человек помог мне вытащить ее". Супруг погибшей Джоэл

Министр лесного хозяйства, экологии и окружающей среды штата Карнатака Эшвар Кхандре распорядился провести детальное расследование инцидента. Также он поручил разработать стандартные правила безопасности для всех лагерей слонов в штате и обязал держать туристов на расстоянии не менее 100 футов (около 30 м) от купающихся животных.

Министр назвал произошедшее шокирующим и непредсказуемым случаем.

"Какими бы хорошо обученными ни были слоны и другие дикие животные, предсказать их поведение в любой момент крайне сложно", – отметил министр.

Лесной лагерь Дубаре, расположенный на берегу реки Кавери в Кодагу, известен программами по дрессировке пойманных в лесу слонов. Лесной департамент взимает плату за вход, а погонщики предлагают туристам услуги по кормлению и мытью животных.

Ранее сообщалось, что туристская полиция Астаны пришла на помощь гостям из Монголии и Мексики.