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Мир

В Индии мятежная группировка взорвала автобус с военными

Индия, теракт, маоисты, автобус, взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 20:10 Фото: pexels
В Индии взрыв самодельного взрывного устройства лишил жизни восьми рядовых окружной резервной гвардии. Эта атака маоистов на сотрудников индийских служб безопасности стала самой масштабной за последние два года, сообщает Zakon.kz

Теракт произошел в городе Биджапур, который находится в штате Карнатака, пишет издание Hindustan Times.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах выразил семьям погибшим соболезнования и пообещал, что виновные в преступлении будут найдены и сурово наказаны.

"Невозможно выразить это горе словами, но я уверяю вас, что жертвы наших солдат не будут напрасными", — заявил Амит Шах.

Маоисты придерживаются идеологии самобытной формы коммунизма, являющейся интерпретацией учений Мао Цзэдуна. Они ежегодно устраивают теракты в ряде центральных регионов страны, в которых погибают сотни человек. К примеру, за последние несколько месяцев в индийском штате Чхаттисгарх произошло несколько перестрелок между полицией и боевиками этой группировки.

Ранее президент США Джо Байден рассказал о том, как шла подготовка к теракту, произошедшему в Новом Орлеане.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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