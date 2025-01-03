Теракт в Новом Орлеане: Байден раскрыл новые детали случившегося

Президент США Джо Байден рассказал о том, как шла подготовка к теракту, произошедшему в первый день нового года, сообщает Zakon.kz.

По словам Джо Байдена, исполнитель теракта в Новом Орлеане как раз и заложил взрывные устройства, найденные на месте трагедии. По данным полиции, у него был детонатор для осуществления дистанционного подрыва.

Ранее сообщалось, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Погибли 15 человек, 30 были ранены. Водитель застрелен полицией.

Как пишет издание People со ссылкой на ФБР, подозреваемым оказался 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббара, который был ветераном американской армии. В данное время спецслужбы проверяют его причастность к террористическим организациям.

2 января президент Казахстана направил телеграмму соболезнования на имя президента США.