Илон Маск высказался об идее Дональда Трампа сделать Гренландию частью США

Американский миллиардер Илон Маск заявил о том, что готов поддержать жителей Гренландии в случае их желания стать частью США, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Если жители Гренландии хотят быть частью Америки, а я надеюсь, что они хотят, им будут очень рады", – написал Маск.

If the people of Greenland want to be part of America, which I hope they do, they would be most welcome! 🇺🇸 🇬🇱 https://t.co/lgzbVDpYOG — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2025

Трамп еще в декабре 2024 года заявил, что для США "абсолютно необходимо" владеть Гренландией, чтобы "обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире". Премьер-министр принадлежащего Дании острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия "не продается и никогда не будет продаваться". Вместе с тем Эгеде говорил о желании добиться для острова независимости от Дании.

Затем Дания сменила королевский герб, выделив на нем символ Гренландии, из-за недавних заявлений Трампа о желании владеть самым большим островом в мире.