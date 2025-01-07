#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
527.3
544.86
4.95
Мир

Израиль должен готовиться к конфронтации с Турцией – СМИ

Израиль призвали готовиться к войне с Турцией из-за Османской империи, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 23:53 Фото: pixabay
Комитет Нагеля, созданный правительством Израиля, опубликовал отчет, согласно которому израильская сторона должна быть готова к прямой конфронтации с Турцией на фоне ее желания восстановить Османскую империю, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным The Jerusalem Post, последний доклад комитета по оборонному бюджету и стратегии безопасности, власти Израиля должны быть готовы к прямому конфликту.

"Стремление Турции восстановить свое влияние времен Османской империи может привести к обострению напряженности в отношениях с Израилем, что может перерасти в конфликт", – говорится в статье.

Кроме того, в документе подчеркивается, что риск объединения сирийских фракций с Турцией создаст серьезную угрозу для безопасности страны.

Ранее, 2 января, Центральное статистическое бюро Палестины заявило о том, что население сектора Газа с октября 2023 года сократилось на 6%.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Последствия мощного землетрясения в Тибете ощутили жители соседних стран
Мир
08:35, Сегодня
Последствия мощного землетрясения в Тибете ощутили жители соседних стран
Дональд Трамп собирается изменить название Мексиканского залива
Мир
08:10, Сегодня
Дональд Трамп собирается изменить название Мексиканского залива
Папа Франциск назначил первую женщину на пост главы крупного офиса в Ватикане
Мир
07:30, Сегодня
Папа Франциск назначил первую женщину на пост главы крупного офиса в Ватикане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: