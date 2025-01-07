Израиль должен готовиться к конфронтации с Турцией – СМИ

Комитет Нагеля, созданный правительством Израиля, опубликовал отчет, согласно которому израильская сторона должна быть готова к прямой конфронтации с Турцией на фоне ее желания восстановить Османскую империю, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным The Jerusalem Post, последний доклад комитета по оборонному бюджету и стратегии безопасности, власти Израиля должны быть готовы к прямому конфликту.

"Стремление Турции восстановить свое влияние времен Османской империи может привести к обострению напряженности в отношениях с Израилем, что может перерасти в конфликт", – говорится в статье.

Кроме того, в документе подчеркивается, что риск объединения сирийских фракций с Турцией создаст серьезную угрозу для безопасности страны.

Ранее, 2 января, Центральное статистическое бюро Палестины заявило о том, что население сектора Газа с октября 2023 года сократилось на 6%.

