Насколько сократилось население сектора Газа с начала конфликта с Израилем

Центральное статистическое бюро Палестины заявило о том, что население сектора Газа с октября 2023 года сократилось на 6%, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным на сайте бюро, более 45 тыс. погибли в Палестине с 7 октября 2023 года, 98% из них – в секторе Газа.

По информации Министерства здравоохранения страны, из 45 484 убитых палестинцев в Газе около 17 581 – это дети и 12 048 – женщины. Отмечается, что еще около 11 тыс. считаются пропавшими без вести.

Около 100 тыс. палестинцев покинули сектор Газа с начала израильской агрессии, и около 106 962 других граждан были ранены к концу декабря 2024 года.





"На основании приведенных выше данных предполагаемая численность населения Палестины на конец 2024 года составляет 5,5 млн палестинцев", – добавили в бюро.

Ранее сообщалось, что израильские военные эвакуировали последнюю крупную больницу Газы.