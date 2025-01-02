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Мир

Насколько сократилось население сектора Газа с начала конфликта с Израилем

в секторе Газа с начала конфликта с Израилем значительно сократилось население, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 22:21 Фото: pixabay
Центральное статистическое бюро Палестины заявило о том, что население сектора Газа с октября 2023 года сократилось на 6%, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным на сайте бюро, более 45 тыс. погибли в Палестине с 7 октября 2023 года, 98% из них – в секторе Газа. 

По информации Министерства здравоохранения страны, из 45 484 убитых палестинцев в Газе около 17 581 – это дети и 12 048 – женщины. Отмечается, что еще около 11 тыс. считаются пропавшими без вести.

Около 100 тыс. палестинцев покинули сектор Газа с начала израильской агрессии, и около 106 962 других граждан были ранены к концу декабря 2024 года.


"На основании приведенных выше данных предполагаемая численность населения Палестины на конец 2024 года составляет 5,5 млн палестинцев", – добавили в бюро.

Ранее сообщалось, что израильские военные эвакуировали последнюю крупную больницу Газы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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