Сына премьера Израиля срочно эвакуировали из США
По данным ведомства, после оценки ситуации было принято решение немедленно вывезти Яира Нетаньяху из Флориды вместе с сопровождавшими его сотрудниками службы безопасности.
Ранее Newsmax со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах сообщил, что израильская разведка обнаружила предполагаемый иранский заговор с целью убийства сына премьера. По данным издания, иранские агенты якобы находились в районе Майами и следили за местом проживания и передвижениями Яира.
Сообщается, что Нетаньяху-младшему приказали немедленно покинуть место проживания. Он уехал, не забрав личные вещи, после чего вернулся в Израиль, пишет The Jerusalem Post.
Ранее Биньямин Нетаньяху заявлял, что Иран пытался организовать покушение на одного из его сыновей, однако не уточнял, о ком именно идет речь.
Ранее ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, причастного к удержанию трех заложников в Газе.