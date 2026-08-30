Сына премьера Израиля срочно эвакуировали из США

Сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира срочно эвакуировали из США в Израиль из-за угрозы его жизни со стороны Ирана. Информацию подтвердила израильская служба безопасности Шин Бет, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, после оценки ситуации было принято решение немедленно вывезти Яира Нетаньяху из Флориды вместе с сопровождавшими его сотрудниками службы безопасности.

Ранее Newsmax со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах сообщил, что израильская разведка обнаружила предполагаемый иранский заговор с целью убийства сына премьера. По данным издания, иранские агенты якобы находились в районе Майами и следили за местом проживания и передвижениями Яира.

Сообщается, что Нетаньяху-младшему приказали немедленно покинуть место проживания. Он уехал, не забрав личные вещи, после чего вернулся в Израиль, пишет The Jerusalem Post.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявлял, что Иран пытался организовать покушение на одного из его сыновей, однако не уточнял, о ком именно идет речь.

Ранее ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, причастного к удержанию трех заложников в Газе.