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Мир

Преступник в маске расстрелял сотрудников машиностроительной фирмы в Германии

преступник в маске расстрелял сотрудников машиностроительной фирмы в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 01:19 Фото: wikipedia.org
Два сотрудника машиностроительной фирмы погибли и еще одни тяжело ранен во время стрельбы, которую устроил неизвестный преступник в маске. Трагедия произошла в городе Бад-Фридрихсхалль (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства DPA, человек в маске зашел около 21:45 по времени Астаны в здание фирмы и начал стрелять. Полиция заявила, что проводится операция по поимке преступника. В то же время, согласно оценке правоохранителей, опасности для населения нет. В операции задействован вертолет.

Иностранные СМИ уже назвали произошедшее "кровавой баней".

Отметим, что Бад-Фридрихсхалль насчитывает около 20 тыс. жителей.

Ранее сообщалось, что в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен неизвестный мужчина ворвался в банк и взял по меньшей мере одного человека в заложники.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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