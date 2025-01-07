Преступник в маске расстрелял сотрудников машиностроительной фирмы в Германии

Два сотрудника машиностроительной фирмы погибли и еще одни тяжело ранен во время стрельбы, которую устроил неизвестный преступник в маске. Трагедия произошла в городе Бад-Фридрихсхалль (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства DPA, человек в маске зашел около 21:45 по времени Астаны в здание фирмы и начал стрелять. Полиция заявила, что проводится операция по поимке преступника. В то же время, согласно оценке правоохранителей, опасности для населения нет. В операции задействован вертолет.

Иностранные СМИ уже назвали произошедшее "кровавой баней".

Blutbad mit zwei Toten in Firma! Täter auf der Flucht, Polizei im Großeinsatz. #BadFriedrichshall https://t.co/wTkpFXRM4c — TAG24 NEWS Stuttgart (@TAG24S) January 7, 2025

Отметим, что Бад-Фридрихсхалль насчитывает около 20 тыс. жителей.



Ранее сообщалось, что в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен неизвестный мужчина ворвался в банк и взял по меньшей мере одного человека в заложники.