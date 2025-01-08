В Кыргызстане отменили налоги на транспорт
Фото: pexels
Налог на автотранспорт полностью отменили в Кыргызстане. Об этом 8 января 2025 года подробно рассказал президент страны Садыр Жапаров, опубликовав пост на своей странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.
Примечательно, что в качестве вступления идет следующий текст:
"Уважаемые кыргызстанцы! Я подписал указ, касающийся налогов. Позвольте объяснить его содержание, чтобы он был понятен простым гражданам".
Согласно указу, президент поручил полностью отменить налог на автотранспорт.
"Это решение связано с тем, что вступили в силу изменения в закон "О Дорожном фонде", предусматривающие сбор одного сома с каждого литра топлива. С транспортных средств налог больше не взимается, вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, взимается один сом (6,11 тенге)".Садыр Жапаров
Также президент поручил освободить от налога (амнистия) граждан, которые не платили налог на автотранспорт до 1 января 2025 года.
"Оказалось, что таких неплательщиков довольно много. Несмотря на большие трудности для государства, мы приняли это решение".Садыр Жапаров
В заключительной части Жапаров напомнил, что государство держится и становится сильным благодаря налогам.
"Рост заработных плат, пенсий, пособий, строительство социальных объектов, асфальтирование дорог и другие работы зависят от собранных налогов. Нам нужно избавиться от представления, что если не платить налоги, то в конечном итоге это сойдет с рук. В развитых странах, которыми мы восхищаемся, налоги священны. За их неуплату или уклонение от них предусмотрены очень строгие наказания. Поэтому и у нас налоги должны быть священны. С этого момента оплачивайте налоги своевременно".Садыр Жапаров
В конце 2024 года в Кыргызстане назначили нового председателя Кабинета министров, им стал Адылбек Касымалиев.
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