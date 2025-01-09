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Мир

Байден впервые стал прадедушкой

США, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 08:41 Фото: Instagram/flotus
Первая леди США Джилл Байден объявила, что они с мужем стали прабабушкой и прадедушкой, сообщает Zakon.kz.

Старшая внучка действующего американского президента родила первенца в больнице Лос-Анджелеса. Мальчика назвали Уильямом Бренноном Нилом IV.

Президент и первая леди провели около 40 минут в медицинском центре Cedars-Sinai, чтобы увидеть Наоми и ее новорожденного. Наоми является дочерью Хантера Байдена. Они с мужем поженились в ноябре 2022 года на Южной лужайке Белого дома. Это была первая свадьба внучки действующего президента, которая проходила в Белом доме за почти десятилетие.

Так совпало, что рождение ребенка прошло на фоне пожаров в Лос-Анджелесе. Огонь добрался и до символа Голливуда.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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