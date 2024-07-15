СМИ: Джилл Байден позвонила жене Трампа после покушения

Первая леди США Джилл Байден поговорила по телефону с женой экс-президента США Дональда Трампа Меланией, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

"Первая леди Джилл Байден разговаривала с бывшей первой леди Меланией Трамп по телефону сегодня днем", – говорится в сообщении телеканала.

Подробности телефонного разговора не приводятся.

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Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Мелания Трамп также отреагировала в соцсетях на инцидент с мужем.

На съезде Трампа должны официально выдвинуть кандидатом в президенты США.