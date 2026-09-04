Новый вирус от клещей выявили в Китае: чем он опасен

Ученые в Китае обнаружили новый вирус, который передается через укусы клещей и может вызывать симптомы, похожие на грипп, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, вирус получил название Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV). Он способен вызывать повышение температуры, боли в мышцах, усталость, проблемы с желудочно-кишечным трактом, снижение уровня тромбоцитов и признаки повреждения печени.

Исследователи обнаружили ALTNV у 10,4% из 3163 пациентов, которых ранее кусали клещи. При одновременном заражении ALTNV и другим вирусом, вызывающим тяжелую лихорадку с тромбоцитопенией, чаще возникали проблемы с дыханием и почками. Семь таких пациентов умерли.

Инфекционист Шэрон Нахман отметила, что обнаружение нового вируса показывает, насколько много патогенов могут переносить клещи.





"Клещи переносят множество вирусов. Мы становимся лучше в их выявлении. Если анализ крови оказывается отрицательным, важно учитывать возможность того, что причиной заболевания мог быть неизвестный вирус", – сказала она.

Специфического противовирусного лечения для ALTNV пока нет, поэтому пациентам оказывают поддерживающую терапию. Эксперт также подчеркнула, что антибиотики против вирусных инфекций неэффективны.

Для профилактики специалисты советуют носить закрытую одежду, использовать репелленты и проверять кожу после прогулок. По словам Нахман, чем дольше клещ остается на теле, тем выше вероятность передачи инфекции.

Ранее сообщалось, что нужно знать осенью, когда клещи становятся особенно опасны.