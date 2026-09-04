#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+11°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+11°
$
456.56
530.52
5.28
Мир

Новый вирус от клещей выявили в Китае: чем он опасен

Новый вирус от клещей выявили в Китае: чем он опасен, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 00:19 Фото: magnific.com
Ученые в Китае обнаружили новый вирус, который передается через укусы клещей и может вызывать симптомы, похожие на грипп, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, вирус получил название Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV). Он способен вызывать повышение температуры, боли в мышцах, усталость, проблемы с желудочно-кишечным трактом, снижение уровня тромбоцитов и признаки повреждения печени.

Исследователи обнаружили ALTNV у 10,4% из 3163 пациентов, которых ранее кусали клещи. При одновременном заражении ALTNV и другим вирусом, вызывающим тяжелую лихорадку с тромбоцитопенией, чаще возникали проблемы с дыханием и почками. Семь таких пациентов умерли.

Инфекционист Шэрон Нахман отметила, что обнаружение нового вируса показывает, насколько много патогенов могут переносить клещи.


"Клещи переносят множество вирусов. Мы становимся лучше в их выявлении. Если анализ крови оказывается отрицательным, важно учитывать возможность того, что причиной заболевания мог быть неизвестный вирус", – сказала она.

Специфического противовирусного лечения для ALTNV пока нет, поэтому пациентам оказывают поддерживающую терапию. Эксперт также подчеркнула, что антибиотики против вирусных инфекций неэффективны.

Для профилактики специалисты советуют носить закрытую одежду, использовать репелленты и проверять кожу после прогулок. По словам Нахман, чем дольше клещ остается на теле, тем выше вероятность передачи инфекции.

Ранее сообщалось, что нужно знать осенью, когда клещи становятся особенно опасны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
После укуса клеща: какие симптомы могут говорить об опасном заболевании
20:43, 24 июля 2026
После укуса клеща: какие симптомы могут говорить об опасном заболевании
Что делать, чтобы спастись от клещей: рекомендации Минздрава
18:27, 23 июня 2024
Как спастись от клещей: рекомендации Минздрава
исследование
22:08, 25 октября 2023
Восемь новых опасных вирусов обнаружили ученые у китайских грызунов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даниил Медведев после победного матча
00:10, 05 сентября 2026
Чемпион Almaty Open 2025 Медведев без проблем вышел в 4-й круг US Open
Умар Нурмагомедов после победного боя в UFC
23:35, 04 сентября 2026
Алджамейн Стерлинг высказался о неожиданном поражении Умара Нурмагомедова в UFC
Арина Соболенко
23:03, 04 сентября 2026
Видеообзор победы Арины Соболенко в третьем круге US Open - 2026
Казахстан возглавил медальный зачёт VI Всемирных игр кочевников
22:27, 04 сентября 2026
Сборная Казахстана возглавила медальный зачёт VI Всемирных игр кочевников
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: