#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
524.75
540.6
5.12
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
524.75
540.6
5.12
Мир

"Роскосмос" четвертый год подряд снижает число запусков

&quot;Роскосмос&quot; четвертый год подряд снижает число запусков, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 02:20 Фото: pixabay
Российская корпорация "Роскосмос" подвела итоги 2024 года и сообщила об успехах. Среди них – рекордная серия безаварийных пусков российских ракет: 134 старта с 2018 года, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной продолжительности космических полетов – 1110 суток 14 часов 58 минут и 43 секунды.

Еще один рекорд – запуск на орбиту сразу 51 российского аппарата: двух научных спутников "Ионосфера-М" и 49 малых по программе "УниверСат" и в интересах проекта Space-Pi.

В начале декабря состоялся тысячный пуск ракеты семейства Р-7 с Плесецка, 25 декабря – 2000-й в истории пуск носителя семейства Р-7.

Стоит отметить и первый старт ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный.

Всего в 2024 году "Роскосмос" провел 17 запусков. Это меньше, чем в 2023-м (19), в 2022-м (22) и в 2021-м (25). Однако вскоре число стартов начнет расти, поскольку Россия планирует построить собственную космическую станцию и создать спутниковую группировку для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

А тем временем стало известно, что в США презентовали проект лунного города.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Самолет с пассажирами рухнул на пляж в Бразилии
Мир
01:56, 10 января 2025
Самолет с пассажирами рухнул на пляж в Бразилии
Измена или ревность: инсайдеры гадают о причинах развода Джессики Альбы после 17 лет брака
Мир
01:45, 10 января 2025
Измена или ревность: инсайдеры гадают о причинах развода Джессики Альбы после 17 лет брака
На инаугурацию Дональда Трампа компания Google внесла один миллион долларов
Мир
23:47, 09 января 2025
На инаугурацию Дональда Трампа компания Google внесла один миллион долларов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: