"Роскосмос" четвертый год подряд снижает число запусков

Российская корпорация "Роскосмос" подвела итоги 2024 года и сообщила об успехах. Среди них – рекордная серия безаварийных пусков российских ракет: 134 старта с 2018 года, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной продолжительности космических полетов – 1110 суток 14 часов 58 минут и 43 секунды.

Еще один рекорд – запуск на орбиту сразу 51 российского аппарата: двух научных спутников "Ионосфера-М" и 49 малых по программе "УниверСат" и в интересах проекта Space-Pi.

В начале декабря состоялся тысячный пуск ракеты семейства Р-7 с Плесецка, 25 декабря – 2000-й в истории пуск носителя семейства Р-7.

Стоит отметить и первый старт ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный.

Всего в 2024 году "Роскосмос" провел 17 запусков. Это меньше, чем в 2023-м (19), в 2022-м (22) и в 2021-м (25). Однако вскоре число стартов начнет расти, поскольку Россия планирует построить собственную космическую станцию и создать спутниковую группировку для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

А тем временем стало известно, что в США презентовали проект лунного города.