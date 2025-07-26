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Мир

В США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня

флаг США, Америка, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 12:33 Фото: Instagram/teamusa
Рейтинг Демократической партии США среди американских избирателей составил 33%, что является рекордно низким показателем за последние 35 лет, сообщает Zakon.kz.

Такие данные получили журналисты газеты Wall Street Journal, проведя собственный опрос.

"Новый опрос выявил, что 63% избирателей неблагоприятно относятся к Демократической партии. Это самый высокий показатель в опросах Journal с 1990 года", – говорится в публикации издания.

Газета отмечает, что одобрительно к партии относятся лишь 33% респондентов.

Опрос проводился с 16 по 20 июля 2025 года среди 1,5 тысячи американских избирателей по телефону, погрешность составляет +/- 2,5%.

Ранее американский лидер Дональд Трамп 20 июля обвинил 44-го президента США Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. Соответствующий пост действующий глава Америки опубликовал в собственной социальной сети.

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Андрей Дюсупов
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