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Мир

Президент Панамы планирует обратиться в ООН из-за угроз Трампа

судоходный канал, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 12:28 Фото: wikipedia/Stan Shebs
Глава Панамы Хосе Рауль Мулино может принять решение обратиться в Совет Безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп не прекратит оказывать давление на страну по вопросу Панамского канала, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Politico, в среду действующий президент Панамы заявил бывшему главе страны Эрнесто Переса Бальядаресу, что если Трамп продолжит угрожать, то он может обратиться с этим вопросом в Совет Безопасности ООН. Мулино ждет инаугурации американского лидера, чтобы оценить дальнейшее развитие ситуации.

"Он сказал, что предпримет больше действий после 20 января, в день инаугурации, если избранный президент Трамп будет настаивать на этом вопросе", – указал Эрнесто Переса Бальядарес в интервью газете.

Комментарии Мулино были реакцией на слова Трампа, который отказался давать какие-либо гарантии того, что не будет применять военную силу для возвращения контроля над Панамским каналом и присоединения Гренландии, являющейся датской автономией, к территории США.

Такое неожиданное заявление сделал избранный президент Америки Дональд Трамп в конце 2024 года. Он указал, что Панамский канал "жизненно важен" для США из-за важнейшей роли, которую он играет в экономике и национальной безопасности страны.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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