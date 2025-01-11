Два поезда столкнулись во Франции: около 20 человек пострадали

В субботу, 11 января, на центральном вокзале Страсбурга (Франция) столкнулись два поезда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BFMTV, в результате аварии пострадали около 20 человек.

Инцидент произошел из-за ошибки при переключении стрелок на уровне остановки "Центральный вокзал". По информации спасательных служб, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают пожарные, задействованы значительные ресурсы для ликвидации последствий аварии.

Власти рекомендуют избегать районов площади Де-Аль, вокзала и бульвара Президента Вильсона, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ экстренных служб.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Вагон поезда рухнул вместе с мостом в американскую реку.