Два поезда столкнулись во Франции: около 20 человек пострадали
Фото: pixabay
В субботу, 11 января, на центральном вокзале Страсбурга (Франция) столкнулись два поезда, сообщает Zakon.kz.
Как пишет BFMTV, в результате аварии пострадали около 20 человек.
Инцидент произошел из-за ошибки при переключении стрелок на уровне остановки "Центральный вокзал". По информации спасательных служб, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают пожарные, задействованы значительные ресурсы для ликвидации последствий аварии.
Власти рекомендуют избегать районов площади Де-Аль, вокзала и бульвара Президента Вильсона, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ экстренных служб.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Вагон поезда рухнул вместе с мостом в американскую реку.
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