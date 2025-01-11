Ватикан разрешил геям становиться священниками
Фото: pixabay
Ватикан одобрил новые рекомендации, разработанные Конференцией епископов Италии, которые позволяют гомосексуальным мужчинам поступать в семинарии и становиться священниками, если они соблюдают обет целомудрия, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The New York Times, документ, опубликованный на сайте итальянских епископов, стал важным шагом в изменении подхода Католической церкви к вопросу сексуальной ориентации будущих служителей.
Согласно новым правилам, семинарии больше не должны автоматически отказывать кандидатам с гомосексуальными наклонностями. Вместо этого рекомендуется учитывать их сексуальные предпочтения как часть более широкого понимания личности кандидата.
"При обсуждении гомосексуальных наклонностей в процессе подготовки священников важно не ограничиваться этим аспектом, а рассматривать его в контексте всей личности молодого человека", — говорится в документе.
Ранее, в 2016 году, инструкции Ватикана запрещали принимать в семинарии мужчин с "глубоко укоренившимися гомосексуальными наклонностями".
8 января 2025 года стало известно, что папа Франциск назначил первую женщину на пост главы крупного офиса в Ватикане.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript