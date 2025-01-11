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Мир

Ватикан разрешил геям становиться священниками

Ватикан разрешил геям становиться священниками, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 01:50 Фото: pixabay
Ватикан одобрил новые рекомендации, разработанные Конференцией епископов Италии, которые позволяют гомосексуальным мужчинам поступать в семинарии и становиться священниками, если они соблюдают обет целомудрия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, документ, опубликованный на сайте итальянских епископов, стал важным шагом в изменении подхода Католической церкви к вопросу сексуальной ориентации будущих служителей.

Согласно новым правилам, семинарии больше не должны автоматически отказывать кандидатам с гомосексуальными наклонностями. Вместо этого рекомендуется учитывать их сексуальные предпочтения как часть более широкого понимания личности кандидата.

"При обсуждении гомосексуальных наклонностей в процессе подготовки священников важно не ограничиваться этим аспектом, а рассматривать его в контексте всей личности молодого человека", — говорится в документе.

Ранее, в 2016 году, инструкции Ватикана запрещали принимать в семинарии мужчин с "глубоко укоренившимися гомосексуальными наклонностями". 

8 января 2025 года стало известно, что папа Франциск назначил первую женщину на пост главы крупного офиса в Ватикане. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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