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Мир

Папа Франциск назначил первую женщину на пост главы крупного офиса в Ватикане

Папа Франциск назначил первую женщину на пост главы крупного офиса в Ватикане, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 07:30 Фото: wikipedia
Папа Франциск назвал первую женщину, возглавившую крупный офис в Ватикане. Итальянская монахиня, сестра Симона Брамбилла, стала префектом департамента, ответственного за все религиозные ордена Католической церкви, сообщает Zakon.kz.

Этот шаг говорит о том, что женщинам предоставляют все больше руководящих ролей в управлении церковью.

Несмотря на то, что женщины традиционно назначались на вторые места в некоторых офисах Ватикана, до этого женщина не была назначена префектом дикастерии или конгрегации Святого Престола Курии, центрального руководящего органа Католической Церкви .

В знак новизны назначения и связанных с ним теологических последствий Франциск одновременно назначил соруководителем, или "пропрефектом", кардинала Анхеля Фернандеса Артиме, салезианца.

Однако в назначении Брамбилла указана первой как "префект", а Фернандес – второй как ее соруководитель, что теологически необходимо, поскольку префект должен иметь возможность совершать мессу и выполнять другие сакраментальные функции, которые в настоящее время могут выполнять только мужчины.

Ранее Папа Римский раскритиковал монахинь за грустные лица и любовь к сплетням.

Аксинья Титова
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