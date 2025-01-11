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Мир

200 человек эвакуировали из самолета в США после возгорания двигателя

самолет, США, пожар, , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 15:12 Фото: скриншот Breaking911
Самолет авиакомпании Delta эвакуировали на заснеженную взлетно-посадочную полосу аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте после возгорания двигателя, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CNN, рейс выполнял самолет Boeing 757. На борту лайнера находились более 200 пассажиров. В пресс-службе аэропорта заявили, что в результате произошедшего четыре человека получили незначительные травмы. Один из них был госпитализирован.

Представители авиакомпании и аэропорта не давали комментариев о причине произошедшего. По словам пассажира Кертиса Джеймса, при взлете самолета "что-то пошло не так, и двигатель загорелся".

Ранее стало известно, что черные ящики самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который разбился в Южной Корее 29 декабря 2024 года, прекратили запись за четыре минуты до крушения.

Андрей Дюсупов
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